Игрок «Зенита» Мостовой: в Краснодаре нас не устроит даже ничья

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в рамках 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встреча пройдёт в воскресенье, 21 августа.

— Конечно, мы хотим вернуть должок за поражение «Краснодару» на выезде в прошлом сезоне. Серьёзно к ним готовимся, понимаем, что в прошлом году они нас огорчили. Поэтому с огромным настроем, с горящими глазами приедем в Краснодар. Думаю, это главный матч первой части сезона, да и в целом чемпионата. Даже несмотря на то на каком мы сейчас месте находимся, знаем, что по-любому нужно догонять. В случае нашей осечки отрыв уже будет очень большим. Прекрасно понимаем, что даже ничья нас не устроит.

— У «Зенита» в этом сезоне нет побед на выезде в РПЛ.

— В Краснодаре будет первая, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.