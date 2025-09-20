Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мостовой: в Краснодаре нас не устроит даже ничья

Игрок «Зенита» Мостовой: в Краснодаре нас не устроит даже ничья
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в рамках 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встреча пройдёт в воскресенье, 21 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Конечно, мы хотим вернуть должок за поражение «Краснодару» на выезде в прошлом сезоне. Серьёзно к ним готовимся, понимаем, что в прошлом году они нас огорчили. Поэтому с огромным настроем, с горящими глазами приедем в Краснодар. Думаю, это главный матч первой части сезона, да и в целом чемпионата. Даже несмотря на то на каком мы сейчас месте находимся, знаем, что по-любому нужно догонять. В случае нашей осечки отрыв уже будет очень большим. Прекрасно понимаем, что даже ничья нас не устроит.

— У «Зенита» в этом сезоне нет побед на выезде в РПЛ.
— В Краснодаре будет первая, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
Бомбардиры и факты классики РПЛ: как хорошо вы знакомы с битвами «Краснодара» и «Зенита»? Бомбардиры и факты классики РПЛ: как хорошо вы знакомы с битвами «Краснодара» и «Зенита»?
«Краснодар» — «Зенит»: главный матч 9-го тура РПЛ не разочарует «Краснодар» — «Зенит»: главный матч 9-го тура РПЛ не разочарует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android