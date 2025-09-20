«Енисей» и «Факел» сыграли вничью в Красноярске в рамках 11-го тура Первой лиги

В Красноярске на Центральном стадионе имени Ленинского комсомола завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором местный «Енисей» сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счётом 1:1.

На 26-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Андрей Окладников, однако гости восстановили равновесие уже через пять минут усилиями грузинского форварда Мераби Уридии, установив таким образом окончательный счёт встречи.

«Факел» набрал 23 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Первой лиги, обойдя костромской «Спартак» благодаря преимуществу по личным встречам, однако у красно-белых игра в запасе. Также воронежцы сравнялись с лидером соревнований «Уралом», однако уступают ему по разнице забитых и пропущенных мячей. «Енисей» занимает 13-ю строчку с 10 очками.