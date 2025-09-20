«Газуем». Сергей Юран высказался о второй подряд победе в Турции

Российский главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался о второй подряд победе своих подопечных во второй лиге Турции. В матче 6-го тура клуб из Антальи одержал победу над «Бандирмаспором» (1:0). Туром ранее команда Юрана на выезде победила «Ыгдыр» (2:1).

«Бандирмаспор» — крепкая команда, перед туром занимала шестое место. Много высокорослых, под 190 см футболистов, играют в силовой манере, неплохо ведут единоборства, прессингуют. В Англии когда-то так играли: навесы, борьба, подборы. В матче с таким соперником нельзя допускать ошибки при стандартах и длинных передачах. Наши парни все требования выполнили на пять с плюсом. И в целом перебегали соперника.

В первом тайме мы забили один и могли забивать ещё. А во втором пришлось больше потрудиться в защите, и тем не менее ещё минимум два момента имели, чтобы увеличить счёт. Главное, что довели игру до победы. В концовке соперник уже просто перешёл на навал, но парни выдержали. Я доволен ими.

После двух побед «Серик» поднялся на седьмое место, а это уже зона переходных матчей за право играть в Суперлиге. Как говорится, газуем (улыбается)», — рассказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сергей Юран возглавил «Серик Беледиеспор» летом 2025 года. После шести матчей в активе команды 10 набранных очков. После 38 туров команды, занявшие третье-седьмое места в мини-турнире, разыграют третью путёвку в турецкую Суперлигу.