Сергей Юран не исключил возвращения из Турции в РПЛ

Сергей Юран не исключил возвращения из Турции в РПЛ
Комментарии

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран ответил на вопрос о своём возможном возвращении в Мир Российскую Премьер-Лигу, а также рассказал об амбициях поработать в топ-клубе.

«Сейчас я полностью погружён в проект «Серика», но исключать ничего нельзя. Я никогда не скрывал желания и цели поработать в топ-клубе. Причём это не обязательно должна быть Россия. Для меня главное в работе — спортивная составляющая. Если поступит интересное предложение — рассмотрю. В нашей профессии всё возможно», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После шести туров в активе подопечных Сергея Юрана 10 набранных очков. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице второй лиги Турции.

