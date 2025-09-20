AS поделился информацией о проблемах продления контракта Винисиуса с «Реалом»

Нападающий Винисиус Жуниор и мадридский «Реал» прервали переговоры о продлении контракта футболиста уже после клубного чемпионата мира и после того, как команду возглавил Хаби Алонсо. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на последней встрече, состоявшейся в Мадриде, бразилец существенно снизил финансовые требования к «сливочным». Стороны были крайне близки к заключению нового трудового соглашения, однако процесс замедлился после прихода в клуб Алонсо и участия испанского гранда на клубном чемпионате мира.

Следующие два-три месяца станут решающими в будущем нападающего в «Реале». Если Винисиус будет недоволен положением в команде, то не исключено, что он может покинуть клуб зимой.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

