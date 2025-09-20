Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Сергей Юран: музыку в игре заказывали российские футболисты

Сергей Юран: музыку в игре заказывали российские футболисты
Аудио-версия:
Российский главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался о победном голе полузащитника Ильи Берковского с передачи защитника Александра Мартынова в матче 7-го тура второй лиги Турции с командой «Бандирмаспор». Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Приятно, что российские футболисты у нас перезапускают свои карьеры. Гоцук последний матч отыграл на пять с плюсом — почти все единоборства выиграл. И гол организовали российские игроки: центральный защитник Александр Мартынов отдал передачу за спину защитникам на Берковского. А Илья убежал и исполнил. Ребята-турки тоже проявили себя отлично, но музыку заказывали российские футболисты», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После шести матчей в активе команды 10 набранных очков. «Серик Беледиеспор» располагается на седьмом месте в таблице. Российский защитник Кирилл Гоцук в матче 6-го тура вышел на поле с капитанской повязкой и отыграл 90 минут.

