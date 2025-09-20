Скидки
«Это было и с ним». Аморим сравнил свою ситуацию в «МЮ» с первыми годами Фергюсона в клубе

Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что намерен до конца бороться за свою работу в клубе, несмотря на нынешние неудачи команды.

«Понимаю, если нет побед, люди требуют моей отставки. Но это решать не мне, а руководству. Я буду изо всех сил бороться за свою мечту – тренировать этот клуб.

Знаете, никогда не угадаешь. Это было и с сэром Алексом Фергюсоном: один матч перевернул всю историю. Поэтому я просто бьюсь ежедневно, чтобы следующая игра стала той самой, которая всё изменит. В этом и заключается моя работа. Когда настанет время, решение будет не за мной, так что я не переживаю. У меня всё будет в порядке.

Но я буду сражаться каждый день, ведь это моя мечта. Это единственный клуб, который я хочу тренировать, и я буду бороться до самого конца. Когда этот конец наступит, я уже ничего не смогу поделать.

Я чувствую доверие руководства и поддержку болельщиков, даже когда они расстроены. Они знают: я сделаю всё – абсолютно всё, – чтобы остаться тренером «Манчестер Юнайтед». Моя работа не в том, чтобы гадать, сколько матчей мне осталось. Даже если у меня будет всего один тайм, я вцеплюсь в него всеми силами, чтобы сохранить работу и мечту. Этим я и продолжу заниматься», — сказал Аморим в интервью клубному ТВ.

В четырёх стартовых турах АПЛ «МЮ» набрал четыре очка и занимает в турнирной таблице 14-е место, на одно очко опережая зону вылета.

