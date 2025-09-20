Юран объяснил, почему «Серик Беледиеспор» пришлось принимать соперника в столице Турции

Главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, почему команда проводит домашние матчи во второй лиге Турции не на своём стадионе. В 7-м туре подопечные Юрана одержали победу над клубом «Бандирмаспор» (1:0).

«Стадион у «Серика» немножко древний. Нуждается в реконструкции, чтобы соответствовать требованиям первого дивизиона. Сейчас эти работы активно ведутся: трибуны перестраиваются, меняется поле. Возможно, в ноябре мы уже зайдём на свою арену.

Пока свой стадион на ремонте, принимаем соперников на «Анталья Арене». Но в последнем туре случилась накладка: «Антальяспор» одновременно с нами играл дома. Пришлось нам арендовать стадион в Анкаре. Отсутствие своего болельщика — это, конечно, большой минус. По сути, на выезде играешь. В следующем туре «Антальяспор» едет в Стамбул к «Фенербахче», и мы сможем сыграть в Анталье», — поделился Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Российский специалист возглавил «Серик Беледиеспор» летом 2025 года. После шести матчей в активе команды 10 набранных очков. Подопечные Сергея Юрана занимают седьмое место в турнирной таблице второй лиги.