Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Мх ответили, угрожают ли ливни в Махачкале проведению матча с «Локомотивом»

В «Динамо» Мх ответили, угрожают ли ливни в Махачкале проведению матча с «Локомотивом»
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил, угрожают ли ливни в Махачкале проведению матча 9-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом», который должен состояться сегодня, 20 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ситуация непростая. Дождь льёт, льёт и льёт. Решать вопрос о проведении матча с «Локомотивом» будет делегат совместно с клубом. Думаю, скоро должно быть понятно. Поле пока выдерживает, но дождь идёт без конца несколько дней. Посмотрим», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра должна пройти на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи назначен Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи должен прозвучать в 19:30 мск.

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: до конца трансферного окна ещё будут новички

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android