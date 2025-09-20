В «Динамо» Мх ответили, угрожают ли ливни в Махачкале проведению матча с «Локомотивом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил, угрожают ли ливни в Махачкале проведению матча 9-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом», который должен состояться сегодня, 20 сентября.
«Ситуация непростая. Дождь льёт, льёт и льёт. Решать вопрос о проведении матча с «Локомотивом» будет делегат совместно с клубом. Думаю, скоро должно быть понятно. Поле пока выдерживает, но дождь идёт без конца несколько дней. Посмотрим», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Игра должна пройти на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи назначен Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи должен прозвучать в 19:30 мск.
