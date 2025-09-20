Стали известны имена трёх игроков, которых «МЮ» рассматривает для усиления полузащиты

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему центральному полузащитнику «Ноттингем Форест» Эллиоту Андерсону. «Красные дьяволы» нацелены на приобретение футболиста грядущей зимой. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, манкунианцы также по-прежнему заинтересованы в подписании контракта с полузащитником «Брайтона» Карлосом Балеба. Минувшим летом СМИ сообщали об интересе «Манчестер Юнайтед» к камерунскому футболисту. Однако наиболее вероятно, что попытки его покупки возобновятся грядущим летом.

Ещё один вариант, который «Манчестер Юнайтед» рассматривает для усиления полузащиты, — Адам Уортон, выступающий в составе «Кристал Пэлас». Но маловероятно, что 21-летний игрок сменит команду до чемпионата мира 2026 года.

