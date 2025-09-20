Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Юран: все в Турции знали, что Джикия классный игрок, а победный гол добавил ему авторитета

Главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» из первого дивизиона Турции Сергей Юран высказался об игре российского новичка «Антальяспора» Георгия Джикии в турецкой Суперлиге. В матче 6-го тура чемпионата Турции гол экс-капитана «Спартака» стал победным в матче с командой «Самсунспор».

Турция — Суперлига . 5-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Самсунспор
Самсун
Окончен
1 : 2
Антальяспор
Анталия
0:1 Дикмен – 21'     0:2 Джикия – 46'     1:2 Хольс – 51'    

«Пока не было времени и возможности встретиться с Джикией в Анталье. То они на выезде играют, то мы кочуем. Но, думаю, ещё найдём время кофе выпить. Видел его победный гол недавно — порадовался за Георгия. Всё-таки российский футболист. В Турции с её экспрессивными болельщиками и особенным менталитетом особенно важно отличиться на начальном этапе. Все и так знали, что это футболист высокого класса, но победный гол только добавил Джикии авторитета», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с лета 2025 года. Тогда же главным тренером клуба «Серик Беледиеспор» стал Сергей Юран.

