Егор Голенков: не могу считать себя основным форвардом, в «Ростове» здоровая конкуренция

Форвард «Ростова» Егор Голенков считает, что нынешняя конкуренция в линии нападения команды пойдёт на пользу клубу.

«Когда Комличенко был в «Ростове», я чаще играл с фланга. Сейчас — больше центрального нападающего. Пришёл Сулейманов. У него много хороших качеств. Не могут считать себя основным форвардом, у нас здоровая конкуренция. Это хорошо — благодаря ей будем только сильнее», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне чемпионата России на счету 26-летнего Голенкова восемь матчей за «Ростов», в которых он отметился голом и двумя голевыми передачами. В трёх матчах в рамках ФОНБЕТ Кубка России нападающий не отметился результативными действиями.