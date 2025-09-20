«Ливерпуль» может побороться с «МЮ» за Балеба, оценивающегося в £ 100 млн — TEAMtalk

«Ливерпуль» может составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за покупку опорного полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Камерунский футболист по-прежнему входит в шорт-лист манкунианцев, которым не удалось приобрести его минувшим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, оба клуба считают, что 21-летний игрок способен стать звездой мирового уровня в будущем, но при этом готов приносить пользу на поле уже сейчас.

«Брайтон» не хочет продавать Балеба. Подчёркивается, что «чайки» задумаются о его трансфере, если клубы предложат за него более £ 100 млн (€ 115 млн). «Брайтон» ориентируется на продажу полузащитника Мойзеса Кайседо в «Челси» за £ 115 (€ 132 млн) млн в 2023 году.

В нынешнем сезоне камерунец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

