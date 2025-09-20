Холанд выдал худший старт за карьеру в АПЛ, забив пять голов в первых четырёх матчах

Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил пять голов в четырёх первых матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги (АПЛ).

Примечательно, что, несмотря на сверхрезультативность, для норвежца этот старт сезона в чемпионате Англии стал худшим за карьеру на Туманном альбионе. В сезонах-2022/2023 и 2023/2024 Эрлинг забил шесть голов в первых четырёх турах, а в сезоне-2024/2025 и вовсе девять.

В текущем сезоне 25-летний Холанд принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.