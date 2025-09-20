Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров интересен «Байеру», «Лейпцигу» и «Аталанте» — журналист Конур

Игрок «Спартака» Умяров интересен «Байеру», «Лейпцигу» и «Аталанте» — журналист Конур
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров находится в поле зрения клубов из европейских топ-лиг. Интерес к российскому футболисту проявляют немецкие «Байер» и «Лейпциг», итальянские «Аталанта» и «Комо», а также испанский «Бетис». Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Умяров перешёл в «Спартак» в 2019 году. В этом же году полузащитник дебютировал за основной состав красно-белых. Всего за московский клуб футболист принял участие в 174 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Умярова составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Агент Ткаченко: в следующем году Наиль Умяров уйдёт из «Спартака» в европейский клуб

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android