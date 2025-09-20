Игрок «Спартака» Умяров интересен «Байеру», «Лейпцигу» и «Аталанте» — журналист Конур

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров находится в поле зрения клубов из европейских топ-лиг. Интерес к российскому футболисту проявляют немецкие «Байер» и «Лейпциг», итальянские «Аталанта» и «Комо», а также испанский «Бетис». Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Умяров перешёл в «Спартак» в 2019 году. В этом же году полузащитник дебютировал за основной состав красно-белых. Всего за московский клуб футболист принял участие в 174 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Умярова составляет € 6 млн.

