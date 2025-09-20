Егор Титов высказался о месячной дисквалификации Станковича в РПЛ и Кубке России

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал месячное отстранение главного тренера красно-белых Деяна Станковича после удаления в матче 8-го тура РПЛ со столичным «Динамо» (2:2).

«Наказание Станковича зрело. Уже не первое удаление. Поведение Деяна, видимо, уже раздражало комиссию. Плюс есть ещё протокол с записями: были сказаны такие-то слова. Конечно, КДК будет верить судьям — это однозначно. Это очередной рецидив. Это как в тюрьме: побег из тюрьмы — есть уже срок. Побежал, тебя поймали и добавили. Тоже самое и здесь. Конечно, аналогия такая себе, но тем не менее. Мне очень жалко, что Станкович будет месяц вне скамейки. Тут вопрос: как он себя поведёт? Может психануть. Помню, как повёл себя футболист, который получил пять или семь матчей у себя в России — он просто взял и уехал играть за границу. Боюсь, что может быть такая ситуация — ответная реакция от Деяна», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.