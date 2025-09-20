Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов высказался о месячной дисквалификации Станковича в РПЛ и Кубке России

Егор Титов высказался о месячной дисквалификации Станковича в РПЛ и Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал месячное отстранение главного тренера красно-белых Деяна Станковича после удаления в матче 8-го тура РПЛ со столичным «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Наказание Станковича зрело. Уже не первое удаление. Поведение Деяна, видимо, уже раздражало комиссию. Плюс есть ещё протокол с записями: были сказаны такие-то слова. Конечно, КДК будет верить судьям — это однозначно. Это очередной рецидив. Это как в тюрьме: побег из тюрьмы — есть уже срок. Побежал, тебя поймали и добавили. Тоже самое и здесь. Конечно, аналогия такая себе, но тем не менее. Мне очень жалко, что Станкович будет месяц вне скамейки. Тут вопрос: как он себя поведёт? Может психануть. Помню, как повёл себя футболист, который получил пять или семь матчей у себя в России — он просто взял и уехал играть за границу. Боюсь, что может быть такая ситуация — ответная реакция от Деяна», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.

Материалы по теме
«Наказание по делу. Заслужил!» Григорян — о дисквалификации Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android