Юрист отстранённого Писарского высказался о претензиях к «Сочи» и обращении к Басте

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы футболиста Владимира Писарского, отстранённого от футбола до июля 2026 года по обвинению в ставках, рассказал о вмешательстве в разбирательство ФК «Сочи». Ранее сторона футболиста подала апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

— Какие претензии у стороны футболиста к ФК «Сочи», помимо основной – невыполнения контрактных обязательств?

— Что касается «Сочи», естественно, что из-за этой истории, прикрывшись этой историей, ФК «Сочи» не подписал трудовой договор на два года с Писарским с выплатой определённых сумм и так далее. Поэтому, естественно, тут в первую очередь обязательства по контракту. Тут и прослеживается из-за этого интерес «Сочи», чтобы Писарский был отстранён от деятельности, связанной с футболом, чтобы можно было этим прикрыться.

Я опираюсь на факты. Я не хочу питаться домыслами. Мне сотрудники департамента защиты игры в лицо в прямом разговоре сообщили о том, что на них оказывается давление от руководства РФС и от руководства «Сочи». Что я должен ещё комментировать тут?

Во время расследования это всё происходило, мне об этом было сказано в лицо. Более того, потом через свои каналы мы подтвердили эту информацию. Как я должен на это реагировать. Поэтому… я не обвинительный орган, я не хочу никого обвинять. Более того, каждое моё слово сейчас под микроскопом. Я не имею права обвинять, но нам об этом сказали – я не могу об этом молчать тоже.

А докажем мы это или не докажем? Как к этому отнесутся в CAS или где-либо ещё? Это уже другой вопрос. Тут уже не от меня зависит. Но у нас есть все основания для того, чтобы говорить о заинтересованности Российского футбольного союза, продиктованной просьбой ФК «Сочи». А там докажем мы, не докажем, как это уже будет – это другой вопрос.

— Вы когда к Басте обращаетесь, на какую реакцию от него рассчитываете? Он должен медийно поддержать сторону игрока или другими своими ресурсами?

— Если, конечно, мне нужно будет обратиться к Басте, я могу это сделать через Писарского напрямую, потому что он ходит на тренировки каждый день и на игры, и так далее. Мы можем это сделать, и, наверное, для этого не нужна публикация. Это больше такая история, что это известный человек и, наверное, он мог бы поддержать публично каким-то образом футболиста, потому что он защищает цвета его команды.

Но это не только на него направлено, а в целом на всех, наверное, в том числе на правоохранительные органы и на администрацию президента, и на те инстанции, которые могут и вообще-то должны реагировать на такие вещи. Я знаю, что на мой канал многие люди подписаны в этом плане, — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Асланом Аршба.

В четверг, 18 сентября, в телеграм-канале «Честность не порок» Антон Смирнов опубликовал расшифровку заседания комитета по этике РФС, которая, по словам юриста, будет передана в Спортивный арбитражный суд (CAS).