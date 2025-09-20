«Хоффенхайм» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Бундеслиги начнётся в 16:30

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Хоффенхайм» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Хартман. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх туров немецкой Бундеслиги «красные» набрали девять очков и занимают первое место. «Хоффенхайм» заработал шесть очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре мюнхенская команда разгромила «Гамбург» со счётом 5:0, а «Хоффенхайм» победил «Унион» (4:2).

