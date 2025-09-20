Экс-глава селекционного отдела «Спартака» рассказал, как принял приглашение от «Крузейро»

Бывший глава селекционного департамента «Спартака» Жоаким Пинту рассказал, как принял решение перейти на работу в бразильский «Крузейро», а также о том, что планировал подписать в московский клуб некоторых игроков бразильской команды.

«Из бразильского клуба мне позвонили и рассказали об их проекте. Я, конечно же, уже знал о «Крузейро», но в то время работал в «Спартаке». Я сразу же воспользовался возможностью обсудить некоторых игроков в контексте усиления «Спартака», но разговор на эту тему ничем не закончился. Уже потом со мной связался главный тренер Жардим и пригласил на работу к ним в клуб», — сказал Пинту в интервью TV Cruzeiro.

Напомним, Пинту работал в «Спартаке» с января 2024 года по июнь 2025 года, специалист отвечал за развитие скаутской службы клуба.