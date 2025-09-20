Титов: ветераны «Спартака» будут поддерживать Станковича, пока он главный тренер

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов заявил о том, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович может рассчитывать на поддержку ветеранов клуба. С начала сезона ходят слухи о возможной отставке серба в связи с неудовлетворительными результатами.

«Думаю, что подавать в отставку Станкович не будет. Много и слухов, что совет директоров «Спартака» недоволен. Наверное, рассматривается запасной вариант, и не один. Очень многое будет зависеть от ближайших матчей. Результат в игре с «Крыльями», как никогда, важен. Для болельщиков хотелось бы, чтобы была и игра — это то, чего вообще нет в последних матчах, к сожалению. Думаю, что вернутся Барко и Маркиньос — и будет совсем другой футбол.

Мы как ветераны «Спартака» будем поддерживать Деяна, пока он — главный тренер. В любом случае. Потому что он наш главный тренер. Уверен, что команда ему доверяет. Поэтому у него и такие дружеские отношения с футболистами», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после удаления в матче 8-го тура РПЛ со столичным «Динамо» (2:2) Станкович был дисквалифицирован КДК РФС на месяц.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.