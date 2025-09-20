Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулю» интересен защитник «Ювентуса» Бремер — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» сохраняют интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Бремеру, за которым они следили в течение последнего года. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, туринский клуб не хочет продавать бразильского футболиста и готовится к борьбе за его сохранение в команде. При этом 28-летний защитник не против возможного переезда в Англию.

Бремер выступает в составе «Ювентуса» с лета 2022 года. За этот период защитник принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

