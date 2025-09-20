Кураньи ответил, сможет ли Тюкавин вернуться к прежним кондициям после травмы

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин способен продолжить карьеру в Европе, несмотря на разрыв крестообразных связок, полученный игроком в минувшем сезоне.

– Константин Тюкавин совсем недавно восстановился от очень серьёзной травмы: разрыв крестообразных связок. Какой совет дадите Косте после такого повреждения?

– Он ещё молод. Думаю, у него всё будет хорошо. Самое главное для него сейчас — это оставаться профессионалом и продолжать выкладываться по полной

– Он ещё может вернуться к прежним кондициям?

– Я думаю, что да. У него очень большой потенциал. Конечно, серьёзная травма не помогает прогрессу. Но я думаю, Тюкавина ждёт большое европейское будущее, — приводит слова Кураньи Legalbet.

Нападающий «Динамо» получил травму в матче 19-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся в марте 2024 года. У Тюкавина было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже футболист перенёс операцию. В игре 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), состоявшейся 13 сентября, Тюкавин впервые вышел на поле после травмы.

Материалы по теме Агент Тюкавина отреагировал на первый гол игрока после травмы крестообразной связки

Сколько стоят молодые футболисты: