Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Кураньи ответил, сможет ли Тюкавин вернуться к прежним кондициям после травмы

Кураньи ответил, сможет ли Тюкавин вернуться к прежним кондициям после травмы
Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин способен продолжить карьеру в Европе, несмотря на разрыв крестообразных связок, полученный игроком в минувшем сезоне.

– Константин Тюкавин совсем недавно восстановился от очень серьёзной травмы: разрыв крестообразных связок. Какой совет дадите Косте после такого повреждения?
– Он ещё молод. Думаю, у него всё будет хорошо. Самое главное для него сейчас — это оставаться профессионалом и продолжать выкладываться по полной

– Он ещё может вернуться к прежним кондициям?
– Я думаю, что да. У него очень большой потенциал. Конечно, серьёзная травма не помогает прогрессу. Но я думаю, Тюкавина ждёт большое европейское будущее, — приводит слова Кураньи Legalbet.

Нападающий «Динамо» получил травму в матче 19-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся в марте 2024 года. У Тюкавина было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже футболист перенёс операцию. В игре 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), состоявшейся 13 сентября, Тюкавин впервые вышел на поле после травмы.

Агент Тюкавина отреагировал на первый гол игрока после травмы крестообразной связки

