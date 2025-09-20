Скидки
19:30 Мск
Тарханов: ЦСКА будет первой командой, кто навяжет борьбу «Зениту» и «Краснодару»

Аудио-версия:
Российский тренер Александр Тарханов высказался о поражении армейцев от «Балтики» (1:1, 9:10 пен.) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а также оценил шансы красно-синих на борьбу за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге с «Зенитом» и «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

«Это был матч Кубка, а не чемпионата России. Не считаю, что что-то такое случилось, что ЦСКА проиграл и не будет бороться за чемпионство и за медали. У армейцев хорошая команда. ЦСКА будет первым, кто навяжет борьбу «Краснодару», «Зениту» и «Локомотиву», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В чемпионате России ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 очками в восьми встречах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Зенит» располагается на шестой строчке с 13 очками.

