Тарханов: ЦСКА будет первой командой, кто навяжет борьбу «Зениту» и «Краснодару»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о поражении армейцев от «Балтики» (1:1, 9:10 пен.) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а также оценил шансы красно-синих на борьбу за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге с «Зенитом» и «Краснодаром».

«Это был матч Кубка, а не чемпионата России. Не считаю, что что-то такое случилось, что ЦСКА проиграл и не будет бороться за чемпионство и за медали. У армейцев хорошая команда. ЦСКА будет первым, кто навяжет борьбу «Краснодару», «Зениту» и «Локомотиву», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В чемпионате России ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 очками в восьми встречах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Зенит» располагается на шестой строчке с 13 очками.