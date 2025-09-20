Марио Фернандес объяснил своё решение завершить карьеру

Бывший защитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Марио Фернандес объяснил, с чем связано его решение об уходе из футбола. В пятницу, 19 сентября, в свой 35-й день рождения футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я пытался продолжить выступления, но перенесённая травма оказалась слишком серьёзной. После неё вернуться и играть на профессиональном уровне уже было сложно», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Фернандес впервые выступил за сборную России в октябре 2017 года в товарищеском матче со сборной Южной Кореи (4:2). Всего за команду натурализованный защитник в 33 матчах забил пять голов и отдал три результативные передачи, сыграв на чемпионате мира и чемпионате Европы.