Урал — Ротор, результат матча 20 сентября 2025, счет 0:0, 11-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» вышел на первое место в Первой лиге, сыграв вничью с «Ротором»
Аудио-версия:
Комментарии

В Екатеринбурге завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором местный «Урал» сыграл безголевую ничью с волгоградским «Ротором» (0:0).

Россия — Лига PARI . 11-й тур
20 сентября 2025, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 0
Ротор
Волгоград

На протяжении матча обе команды имели несколько хороших шансов для взятия ворот, однако счёт так и остался не открытым.

«Урал» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Первой лиги, оставив позади костромской «Спартак» (23), однако у красно-белых игра в запасе. Волгоградцы набрали 21 очко и идут на четвёртой строчке.

Обе команды имеют солидные беспроигрышные серии: у «Урала» — шесть матчей, у «Ротора» — четыре. Для команды Дениса Бояринцева этот матч стал четвёртым кряду без пропущенных матчей. При этом волжане не смогли продлить серию побед, которая перед этой встречей насчитывала три игры.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
Комментарии
