«Урал» вышел на первое место в Первой лиге, сыграв вничью с «Ротором»

В Екатеринбурге завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором местный «Урал» сыграл безголевую ничью с волгоградским «Ротором» (0:0).

На протяжении матча обе команды имели несколько хороших шансов для взятия ворот, однако счёт так и остался не открытым.

«Урал» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Первой лиги, оставив позади костромской «Спартак» (23), однако у красно-белых игра в запасе. Волгоградцы набрали 21 очко и идут на четвёртой строчке.

Обе команды имеют солидные беспроигрышные серии: у «Урала» — шесть матчей, у «Ротора» — четыре. Для команды Дениса Бояринцева этот матч стал четвёртым кряду без пропущенных матчей. При этом волжане не смогли продлить серию побед, которая перед этой встречей насчитывала три игры.