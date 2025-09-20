Марио Фернандес объяснил, почему объявил о завершении карьеры с аккаунта жены

Бывший защитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, почему в качестве площадки для объявления о завершении карьеры использовал аккаунт своей жены в социальной сети.

«Я сообщил о завершении карьеры на странице моей жены Марьяны, потому что у меня нет аккаунта в «Инстаграме»*. Меня вообще нет в социальных сетях», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последним клубом в карьере натурализованного бразильца остался «Зенит», который он покинул в июле 2024 года.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.