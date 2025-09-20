Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марио Фернандес объяснил, почему объявил о завершении карьеры с аккаунта жены

Марио Фернандес объяснил, почему объявил о завершении карьеры с аккаунта жены
Комментарии

Бывший защитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, почему в качестве площадки для объявления о завершении карьеры использовал аккаунт своей жены в социальной сети.

«Я сообщил о завершении карьеры на странице моей жены Марьяны, потому что у меня нет аккаунта в «Инстаграме»*. Меня вообще нет в социальных сетях», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последним клубом в карьере натурализованного бразильца остался «Зенит», который он покинул в июле 2024 года.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.

Материалы по теме
Марио Фернандес попрощался с футболом. 20 хайлайтов и фото ярчайшей карьеры
Марио Фернандес попрощался с футболом. 20 хайлайтов и фото ярчайшей карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android