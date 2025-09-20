ЭСК поддержала все три спорные решения судьи Егорова в матче «Динамо» – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:2) Егора Егорова не назначать пенальти в ворота бело-голубых на 17-й минуте.

«Контакт между игроком обороняющейся команды «Динамо» Рубенсом и атакующим игроком «Спартака» Кристофером Ву не является нарушением правил. Столкновение футболистов при выборе позиции было игровым и не является наказуемым», — написано на официальном сайте РФС.

Также ЭСК РФС постановила, что Егоров правильно засчитал взятие ворот «Спартака» на 45+3-й минуте, мотивировав это следующим: «Игрок обороняющейся команды «Динамо» легко касается рукой тела атакующего игрока «Спартака» Маркиньоса, не влияя на способность нападающего продолжать своё движение или действие. В свою очередь, игрок «Спартака» преувеличивает последствия этого контакта, падая на газон с целью заработать штрафной удар. Судья правильно продолжил игру и засчитал гол «Динамо».

ЭСК постановила, что арбитр правильно не назначил пенальти в ворота бело-голубых на 46-й минуте.

«Нападающий «Спартака» Ливай Гарсиа нанёс удар по мячу в направлении ворот соперника. Минимальное воздействие игрока обороны на атакующего игрока являлся ненаказуемым. Оно не повлияло на возможность атакующего игрока выполнить удар по воротам соперника».

