Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК поддержала все три спорные решения судьи Егорова в матче «Динамо» – «Спартак»

ЭСК поддержала все три спорные решения судьи Егорова в матче «Динамо» – «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение главного арбитра матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:2) Егора Егорова не назначать пенальти в ворота бело-голубых на 17-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Контакт между игроком обороняющейся команды «Динамо» Рубенсом и атакующим игроком «Спартака» Кристофером Ву не является нарушением правил. Столкновение футболистов при выборе позиции было игровым и не является наказуемым», — написано на официальном сайте РФС.

Также ЭСК РФС постановила, что Егоров правильно засчитал взятие ворот «Спартака» на 45+3-й минуте, мотивировав это следующим: «Игрок обороняющейся команды «Динамо» легко касается рукой тела атакующего игрока «Спартака» Маркиньоса, не влияя на способность нападающего продолжать своё движение или действие. В свою очередь, игрок «Спартака» преувеличивает последствия этого контакта, падая на газон с целью заработать штрафной удар. Судья правильно продолжил игру и засчитал гол «Динамо».

ЭСК постановила, что арбитр правильно не назначил пенальти в ворота бело-голубых на 46-й минуте.

«Нападающий «Спартака» Ливай Гарсиа нанёс удар по мячу в направлении ворот соперника. Минимальное воздействие игрока обороны на атакующего игрока являлся ненаказуемым. Оно не повлияло на возможность атакующего игрока выполнить удар по воротам соперника».

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android