Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы не можем всегда побеждать «Зенит». Черчесов — о кубковой игре в Санкт-Петербурге

«Мы не можем всегда побеждать «Зенит». Черчесов — о кубковой игре в Санкт-Петербурге
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о том, как команда готовилась к матчу 9-го тура РПЛ с «Пари НН», который пройдёт сегодня, 20 сентября, в Саранске.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
«После кубковой игры мы остались в Санкт-Петербурге. На следующий день прилетели в Саранск, провели здесь тренировку. Что касается кубковой встречи, мы не можем всегда побеждать «Зенит» – был хороший матч, но класс их игроков сказался. Сейчас хорошо восстановились и подготовились к «Пари НН».

Изучали нашего соперника во всех турнирах: в РПЛ и Кубке России. Конечно, надо смотреть во время подготовки и на состояние наших футболистов при таком графике игр», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Матч «Пари НН» — «Ахмат» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

