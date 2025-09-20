«Мы не можем всегда побеждать «Зенит». Черчесов — о кубковой игре в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о том, как команда готовилась к матчу 9-го тура РПЛ с «Пари НН», который пройдёт сегодня, 20 сентября, в Саранске.

«После кубковой игры мы остались в Санкт-Петербурге. На следующий день прилетели в Саранск, провели здесь тренировку. Что касается кубковой встречи, мы не можем всегда побеждать «Зенит» – был хороший матч, но класс их игроков сказался. Сейчас хорошо восстановились и подготовились к «Пари НН».

Изучали нашего соперника во всех турнирах: в РПЛ и Кубке России. Конечно, надо смотреть во время подготовки и на состояние наших футболистов при таком графике игр», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Матч «Пари НН» — «Ахмат» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.