Игрок «Балтики» Пряхин: Талалаев — лучший тренер, с которым я работал

Игрок «Балтики» Пряхин: Талалаев — лучший тренер, с которым я работал
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Сергей Пряхин высказался о совместной работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

— Талалаев — очень сильный тренер, который требует многого и обращает внимание на каждую мелочь. Считаю, что это хорошо для нашей команды.

— Талалаев — лучший тренер, с которым вы работали?
— Думаю, да. Он каждому игроку уделяет время и постоянно хочет всё улучшить. Это то, что нужно команде, — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Балтика» квалифицировалась в Мир Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026, победив в Лиге PARI — 2024/2025. В восьми стартовых турах текущего сезона калининградцы набрали 16 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице.

