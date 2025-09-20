«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реал Мадрид — Эспаньол: онлайн-трансляция матча 5-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 17:15

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Эспаньол». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Эспаньол
Барселона
После четырёх туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 12 очков и занимают первое место. Клуб из Барселоны заработал 10 очков и располагается на третьей строчке.

В минувшем туре мадридская команда победила «Реал Сосьедад» со счётом 2:1, а «Эспаньол» выиграл у «Мальорки» со счётом 3:2.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
