«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Эспаньол». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 12 очков и занимают первое место. Клуб из Барселоны заработал 10 очков и располагается на третьей строчке.

В минувшем туре мадридская команда победила «Реал Сосьедад» со счётом 2:1, а «Эспаньол» выиграл у «Мальорки» со счётом 3:2.

