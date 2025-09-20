Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Футбол Новости

«Таковы его чувства». Флик — о попытке Симеоне напасть на болельщика «Ливерпуля»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о ситуации с Диего Симеоне, возглавляющим мадридский «Атлетико», который в конце матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:2) предпринял попытку прорваться к болельщику мерсисайдцев, оскорбившему его.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

«Я не могу знать, что чувствовал Симеоне. Я сам сталкивался с подобными ситуациями, но мы имеем то, что имеем. Я сосредоточен на работе футболистов на поле. Неприятно слышать оскорбления с трибун. Не хочу говорить о реакции Симеоне, таковы его чувства», — приводит слова Флика AS.

В следующем матче Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с «Айнтрахтом» (30 сентября).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

