«Таковы его чувства». Флик — о попытке Симеоне напасть на болельщика «Ливерпуля»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о ситуации с Диего Симеоне, возглавляющим мадридский «Атлетико», который в конце матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:2) предпринял попытку прорваться к болельщику мерсисайдцев, оскорбившему его.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4' 2:0 Салах – 6' 2:1 М. Льоренте – 45+3' 2:2 М. Льоренте – 81' 3:2 ван Дейк – 90+2'
«Я не могу знать, что чувствовал Симеоне. Я сам сталкивался с подобными ситуациями, но мы имеем то, что имеем. Я сосредоточен на работе футболистов на поле. Неприятно слышать оскорбления с трибун. Не хочу говорить о реакции Симеоне, таковы его чувства», — приводит слова Флика AS.
В следующем матче Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с «Айнтрахтом» (30 сентября).
