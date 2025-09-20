«Таковы его чувства». Флик — о попытке Симеоне напасть на болельщика «Ливерпуля»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о ситуации с Диего Симеоне, возглавляющим мадридский «Атлетико», который в конце матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:2) предпринял попытку прорваться к болельщику мерсисайдцев, оскорбившему его.

«Я не могу знать, что чувствовал Симеоне. Я сам сталкивался с подобными ситуациями, но мы имеем то, что имеем. Я сосредоточен на работе футболистов на поле. Неприятно слышать оскорбления с трибун. Не хочу говорить о реакции Симеоне, таковы его чувства», — приводит слова Флика AS.

В следующем матче Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с «Айнтрахтом» (30 сентября).

