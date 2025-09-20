Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Сергей Кирьяков рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов

Сергей Кирьяков рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов будет болеть за немецкие клубы.

«В 1-м туре Лиги чемпионов были как яркие, так и средние матчи. Всех радует возвращение этого турнира и праздника футбола. Теперь игры проводятся даже по четвергам, который ранее отдавался Лигам Европы и конференций. Чем дальше будет проходить Лига чемпионов, тем интереснее будут матчи. Если вспомнить прошлый сезон, несколько топ-клубов только в последнем туре решили задачу выхода в плей-офф. Пока все фавориты победили, однако был неожиданный результат, когда «Бенфика» проиграла «Карабаху». Всё здорово, теперь ждём следующий тур.

Стабильно болею в Лиге чемпионов за «Баварию» и «Боруссию» Дортмунд, так как я играл в Бундеслиге. Дортмунд провёл сумасшедший матч, упустив победу на последних минутах», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

