Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
«Нужно подождать». Флик ответил на вопрос о восстановлении Ямаля после травмы

«Нужно подождать». Флик ответил на вопрос о восстановлении Ямаля после травмы
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился информацией о состоянии здоровья футболистов команды Ламина Ямаля и Алекса Бальде, восстанавливающихся после травм. В воскресенье, 21 сентября, сине-гранатовые встретятся с «Хетафе» в матче 5-го тура Ла Лиги.

Испания — Примера . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В случае с Ямалем нужно идти изо дня в день. Необходимо подождать, однако он усердно работает, у него всё здорово получается.

Что касается Бальде, то его ситуация становится лучше, и скоро он вернётся», — приводит слова Флика с пресс-конференции журналист Герман Гарсия на своей странице в социальной сети X.

Ямаль получил травму после возвращения из расположения сборной Испании, куда он отправлялся, испытывая боли. Бальде восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, полученной в начале сентября.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
