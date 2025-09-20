Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нужно подождать». Флик ответил на вопрос о восстановлении Ямаля после травмы

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился информацией о состоянии здоровья футболистов команды Ламина Ямаля и Алекса Бальде, восстанавливающихся после травм. В воскресенье, 21 сентября, сине-гранатовые встретятся с «Хетафе» в матче 5-го тура Ла Лиги.

«В случае с Ямалем нужно идти изо дня в день. Необходимо подождать, однако он усердно работает, у него всё здорово получается.

Что касается Бальде, то его ситуация становится лучше, и скоро он вернётся», — приводит слова Флика с пресс-конференции журналист Герман Гарсия на своей странице в социальной сети X.

Ямаль получил травму после возвращения из расположения сборной Испании, куда он отправлялся, испытывая боли. Бальде восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, полученной в начале сентября.

