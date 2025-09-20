Дубль Яны Шеиной принёс «Локомотиву» победу над «Чертаново» в женской Суперлиге

В Москве на «Арене Чертаново» завершился матч 21-го тура женской Winline Суперлиги, в котором в столичном дерби встречались «Чертаново» и «Локомотив». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.

Дублем в этой встрече отметилась 25-летняя защитница Яна Шеина, поразившая ворота «Чертаново» на 14-й и 78-й минутах.

Футболистки «Локомотива» набрали 37 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. «Чертаново» осталось с 25 очками и располагается на восьмой строчке.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России среди женских команд сезона-2025/2026 московский «Спартак», на счету которого 51 очко после 19 матчей.

Напомним, действующим чемпионом женской Суперлиги является «Зенит» из Санкт-Петербурга.