Главная Футбол Новости

Чертаново — Локомотив, результат матча 20 сентября 2025, счёт 0:2, 21-й тур женской Суперлиги 2025

Дубль Яны Шеиной принёс «Локомотиву» победу над «Чертаново» в женской Суперлиге
Комментарии

В Москве на «Арене Чертаново» завершился матч 21-го тура женской Winline Суперлиги, в котором в столичном дерби встречались «Чертаново» и «Локомотив». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.

Россия — Суперлига (ж) . 21-й тур
20 сентября 2025, суббота. 13:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
0 : 2
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Шеина – 14'     0:2 Шеина – 78'    

Дублем в этой встрече отметилась 25-летняя защитница Яна Шеина, поразившая ворота «Чертаново» на 14-й и 78-й минутах.

Футболистки «Локомотива» набрали 37 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. «Чертаново» осталось с 25 очками и располагается на восьмой строчке.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России среди женских команд сезона-2025/2026 московский «Спартак», на счету которого 51 очко после 19 матчей.

Напомним, действующим чемпионом женской Суперлиги является «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Турнирная таблица женской Суперлиги
Календарь женской Суперлиги
