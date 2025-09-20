«Пари НН» — «Ахмат»: Усман Ндонг открыл счёт ударом с пенальти на 43-й минуте

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются нижегородский «Пари НН» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу грозненцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 43-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг открыл счёт в матче ударом с пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После восьми туров «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью набранными очками. «Пари НН» располагается на 14-й строчке. В активе нижегородской команды шесть набранных очков в восьми встречах. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 19 очков.