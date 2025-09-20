Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Ахмат»: Усман Ндонг открыл счёт ударом с пенальти на 43-й минуте

«Пари НН» — «Ахмат»: Усман Ндонг открыл счёт ударом с пенальти на 43-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются нижегородский «Пари НН» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу грозненцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43'    

На 43-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг открыл счёт в матче ударом с пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После восьми туров «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с девятью набранными очками. «Пари НН» располагается на 14-й строчке. В активе нижегородской команды шесть набранных очков в восьми встречах. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 19 очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

