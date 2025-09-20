Тарханов: если Кузяев будет в форме, он поможет ЦСКА своим опытом

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе полузащитника Далера Кузяева в московский ЦСКА. Летом текущего года россиянин покинул французский «Гавр» и с тех пор остаётся в статусе свободного агента.

«Читал недавно новости. Считаю, что это будет усилением. Не знаю, в каком состоянии Кузяев, всё-таки он не имел так много игрового времени. В этом главная проблема. Как футболист Кузяев — профессионал, если будет в хорошем состоянии, конечно, он поможет ЦСКА своим опытом», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

До переезда во Францию в июле 2023-го Кузяев выступал в Мир Российской Премьер-Лиге за «Зенит» и «Ахмат». Всего за два прошедших сезона у 32-летнего хавбека четыре гола и две результативные передачи в 46 матчах Лиги 1.