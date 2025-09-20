«Спартак» со счётом 6:0 разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги, у Ивануши хет-трик

Завершился матч 21-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Енисей». Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Карина Афанасьева. Матч закончился со счётом 6:0 в пользу красно-белых.

В начале игры счёт открыла полузащитница хозяев Лара Ивануша. На 12-й минуте Ивануша сделала дубль. На 50-й минуте Ивануша оформила хет-трик. На 80-й минуте нападающая Наталья Машина забила четвёртый мяч «Спартака» во встрече. Через пять минут Машина сделала дубль. На 90-й минуте забитым мячом отметилась защитница московской команды Наталья Морозова.

После 19 матчей Суперлиги красно-белые набрали 51 очко и занимают первое место. «Енисей» заработал четыре очка и располагается на последней, 13-й строчке.

