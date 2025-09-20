Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
ЖФК Спартак — ЖФК Енисей, результат матча 20 сентября 2025, счет 6:0, 1-й тур [лиги] 2025/2026

«Спартак» со счётом 6:0 разгромил «Енисей» в матче женской Суперлиги, у Ивануши хет-трик
Завершился матч 21-го тура Winline женской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Енисей». Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Карина Афанасьева. Матч закончился со счётом 6:0 в пользу красно-белых.

Россия — Суперлига (ж) . 21-й тур
20 сентября 2025, суббота. 13:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
6 : 0
Енисей (ж)
Красноярск
1:0 Ивануша – 7'     2:0 Ивануша – 12'     3:0 Ивануша – 50'     4:0 Машина – 80'     5:0 Машина – 85'     6:0 Морозова – 90'    

В начале игры счёт открыла полузащитница хозяев Лара Ивануша. На 12-й минуте Ивануша сделала дубль. На 50-й минуте Ивануша оформила хет-трик. На 80-й минуте нападающая Наталья Машина забила четвёртый мяч «Спартака» во встрече. Через пять минут Машина сделала дубль. На 90-й минуте забитым мячом отметилась защитница московской команды Наталья Морозова.

После 19 матчей Суперлиги красно-белые набрали 51 очко и занимают первое место. «Енисей» заработал четыре очка и располагается на последней, 13-й строчке.

Календарь женской Суперлиги-2025
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025
Самые большие стадионы мира:

