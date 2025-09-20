В махачкалинском «Динамо» сообщили, что игра с «Локомотивом» должна состояться в срок
Пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила, что матч 9-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом», назначенный на сегодня, 20 сентября, должен состояться в срок. Ранее в Махачкале и Каспийске начались обильные дожди. Игра должна пройти на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
«Основная масса осадков выпала вчера. Ливень был целый день. Сегодня уже не так сильно дождит, но тоже почти беспрерывно. О переносе матча речи на данный момент не идёт. Поле внешне в отличном состоянии, учитывая нагрузку, которая на него выпала. Всё должно быть нормально», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе махачкалинского «Динамо».
