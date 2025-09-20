Скидки
Марио Фернандес поделился планами на будущее после завершения игровой карьеры

Марио Фернандес поделился планами на будущее после завершения игровой карьеры
Бывший защитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Марио Фернандес ответил на вопрос, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«Посмотрим, что будет дальше. Я всегда прошу Всевышнего направить меня, подсказать, что я должен делать. В любом случае я хотел бы работать в футболе. Ещё не знаю кем — главным тренером, ассистентом или спортивным директором. На всё воля божья», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Фернандес объявил о завершении карьеры вчера, 19 сентября. Марио выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последним клубом в карьере натурализованного бразильца остался «Зенит», который он покинул в июле 2024 года. Вместе со сборной России Фернандес дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

