Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдиньо вручит «Золотой мяч» — 2025 победителю на церемонии награждения — Хиль

Роналдиньо вручит «Золотой мяч» — 2025 победителю на церемонии награждения — Хиль
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны», «ПСЖ», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо вручит награду лучшему игроку сезона «Золотой мяч» — 2025 на церемонии награждения, которая состоится 22 сентября в парижском театре Шатле. Об этом сообщает журналист COPE Дани Хиль на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, журнал France Football, организовывающий данное мероприятие, выбрал на эту роль Роналдиньо в честь 20-летия с момента выигрыша им «Золотого мяча».

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года.

Помимо «Золотого мяча» для мужчин, на церемонии будет вручён «Золотой мяч» среди женщин, трофей лучшему молодому игроку до 21 года (Трофей Копа), награда лучшему вратарю (трофей имени Льва Яшина), лучшему бомбардиру (трофей Герда Мюллера) и другие.

Материалы по теме
В «ПСЖ» объяснили, почему Дембеле заслуживает «Золотой мяч» больше Ямаля

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android