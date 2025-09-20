Роналдиньо вручит «Золотой мяч» — 2025 победителю на церемонии награждения — Хиль

Бывший футболист «Барселоны», «ПСЖ», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо вручит награду лучшему игроку сезона «Золотой мяч» — 2025 на церемонии награждения, которая состоится 22 сентября в парижском театре Шатле. Об этом сообщает журналист COPE Дани Хиль на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, журнал France Football, организовывающий данное мероприятие, выбрал на эту роль Роналдиньо в честь 20-летия с момента выигрыша им «Золотого мяча».

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года.

Помимо «Золотого мяча» для мужчин, на церемонии будет вручён «Золотой мяч» среди женщин, трофей лучшему молодому игроку до 21 года (Трофей Копа), награда лучшему вратарю (трофей имени Льва Яшина), лучшему бомбардиру (трофей Герда Мюллера) и другие.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: