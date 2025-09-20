«Мы были не похожи сами на себя». Главный тренер «Урала» Ромащенко — о ничьей с «Ротором»

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко прокомментировал нулевую ничью своей команды в матче 11-го тура Первой лиги с «Ротором» (0:0).

«Мы сегодня были не похожи сами на себя. Могу сказать — когда в игре не получается вообще ничего, сложно что-то комментировать.

Мне очень жаль, что мы подвели сегодня наших болельщиков, которые пришли поддержать команду в большом количестве. За нами должок, это 100%. Из опыта могу сказать, что бывают даже у самых больших команд такие встречи, когда мало что получается», — сказал Ромащенко на пресс-конференции.

«Урал» набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Первой лиги, оставив позади костромской «Спартак» (23), однако у красно-белых игра в запасе.