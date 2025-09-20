Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — Рубин: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ 2025/2026, 20 сентября

«Акрон» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Севикян, Марадишвили, Лончар, Бакаев, Бистрович, Дзюба.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Рожков, Кабутов, Иву, Ходжа, Юкич, Даку, Сиве.

После восьми туров чемпионата России «Акрон» набрал шесть очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Казанский клуб заработал 14 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда уступила «Краснодару» (1:2), а «Рубин» победил махачкалинское «Динамо» (1:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ахмат» Черчесова уже забил «Пари НН»! Но пенальти максимально спорный. 9-й тур РПЛ — LIVE
Live
«Ахмат» Черчесова уже забил «Пари НН»! Но пенальти максимально спорный. 9-й тур РПЛ — LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android