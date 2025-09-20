Павел Яковлев: игроки «Спартака» уже привыкли, что Станковича нет рядом на скамейке

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев высказался о месячной дисквалификации Деяна Станковича, возглавляющего красно-белых. Сербский специалист отстранён во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

«Осуждать Станковича за эмоции не стоит. Он должен их сдерживать, но он сам всё прекрасно понимает — не нам ему об этом рассказывать. Отсутствие Станковича на скамейке в течение месяца не будет большим минусом: есть тренерский штаб, а игроки «Спартака» уже привыкли, что Деяна нет рядом (смеётся). Футболисты будут выполнять установку, а Станкович будет готовить команду на тренировках. Может, на скамейке станет поспокойнее и будет больше работы», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

