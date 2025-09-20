Скидки
Погребняк — о завершении карьеры Фернандеса: классный правый защитник, сейчас таких мало

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на заявление экс-защитника сине-бело-голубых, ЦСКА и российской национальной команды Марио Фернандеса о завершении футбольной карьеры.

«Это легенда ЦСКА. Он хорошо себя проявил в сборной России на чемпионате мира. Классный правый защитник. Сейчас таких мало», — приводит слова Погребняка Metaratings.

Фернандес впервые выступил за сборную России в октябре 2017 года в товарищеском матче со сборной Южной Кореи (4:2). Всего за команду натурализованный защитник в 33 матчах забил пять голов и отдал три результативные передачи, сыграв на чемпионате мира и чемпионате Европы.

