12-летний вратарь забил невероятный гол с центра поля на юношеском турнире

12-летний голкипер футбольного клуба «Псков» Фёдор Алексеев спас свою команду от поражения в матче с мурманской «Лапландией» (1:1), забив невероятный по красоте гол на последней минуте ударом с центра поля. Игра проходила в рамках юношеского Кубка ОФФ «Северо-Запад» в Пскове.

Юный страж ворот исполнил штрафной удар, по итогам которого мяч залетел в девятку ворот соперника. Это был заключительный матч для обеих команд на групповом этапе.

Права на видео принадлежат РФС.

В турнире принимали участие футболисты до 13 лет. На групповом этапе 16 команд были разбиты на четыре группы. К этому моменту завершилась стадия 1/8 финала. В ней «Псков» уступил «Калининграду» (2:4 пен.), а «Лапландия» с разгромным счётом проиграла «Гатчине».