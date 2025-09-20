Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: Фернандес выбрал деньги, а мог красиво закончить в ЦСКА

Масалитин: Фернандес выбрал деньги, а мог красиво закончить в ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на завершение карьеры экс-защитника армейцев Марио Фернандеса. Последним клубом в карьере бывшего игрока сборной России остался санкт-петербургский «Зенит».

«Закончил и закончил. На это есть очень много причин. В частности — травма, после которой он не мог выйти на свой максимум. Никто не думает о том, что можно красиво закончить карьеру в ЦСКА и получить работу скаута по Латинской Америке.

Подумал, что ещё заработает кучу денег и их ему хватит на жизнь. Он выбрал деньги, страница перевёрнута, назад не отмотаешь. Сделал то, что сделал. Придерживаюсь мнения, что Фернандесу надо было возвращаться в ЦСКА», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Марио Фернандес заявил, что уходит из спорта. Достижения и статистика бразильца
Истории
Марио Фернандес заявил, что уходит из спорта. Достижения и статистика бразильца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android