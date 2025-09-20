Масалитин: Фернандес выбрал деньги, а мог красиво закончить в ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на завершение карьеры экс-защитника армейцев Марио Фернандеса. Последним клубом в карьере бывшего игрока сборной России остался санкт-петербургский «Зенит».

«Закончил и закончил. На это есть очень много причин. В частности — травма, после которой он не мог выйти на свой максимум. Никто не думает о том, что можно красиво закончить карьеру в ЦСКА и получить работу скаута по Латинской Америке.

Подумал, что ещё заработает кучу денег и их ему хватит на жизнь. Он выбрал деньги, страница перевёрнута, назад не отмотаешь. Сделал то, что сделал. Придерживаюсь мнения, что Фернандесу надо было возвращаться в ЦСКА», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.