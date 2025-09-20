Скидки
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Луис Энрике: в моей голове уже звучит песня «Золотой мяч» Дембеле!»

Луис Энрике: в моей голове уже звучит песня «Золотой мяч» Дембеле!»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил, чего он ждёт от церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится в понедельник, 22 сентября. Одним из главных претендентов на эту награду называется нападающий парижской команды Усман Дембеле.

«Ничего! Я уже говорил на эту тему раньше. Но у меня в голове звучит песня (начинает петь): «Усману [Дембеле] Золотой мяч»!» — приводит слова Энрике Le Parisien.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также завоевал Лигу чемпионов.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

