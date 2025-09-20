Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Эвертон, результат матча 20 сентября 2025, счет 2:1, 5-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» одолел «Эвертон» в дерби в рамках 5-го тура АПЛ, Экитике забил победный мяч
Комментарии

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» и «Эвертон». Ливерпульское дерби прошло на стадионе «Энфилд». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Гравенберх – 10'     2:0 Экитике – 29'     2:1 Гейе – 58'    

На 10-й минуте полузащитник Райан Гравенберх с передачи нападающего Мохамеда Салаха открыл счёт в матче. На 29-й минуте новичок Уго Экитике с передачи Гравенберха удвоил преимущество своей команды. На 58-й минуте опорник «Эвертона» Идрисса Гейе отыграл один мяч.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками в пяти матчах. У «Эвертона» осталось семь набранных очков. «Ириски» располагаются на седьмой строчке.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сразу три топ-вывески в АПЛ, важнейшая игра для Слуцкого. Главные матчи уикенда
Рейтинг
Сразу три топ-вывески в АПЛ, важнейшая игра для Слуцкого. Главные матчи уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android