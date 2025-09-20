«Ливерпуль» одолел «Эвертон» в дерби в рамках 5-го тура АПЛ, Экитике забил победный мяч

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» и «Эвертон». Ливерпульское дерби прошло на стадионе «Энфилд». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 10-й минуте полузащитник Райан Гравенберх с передачи нападающего Мохамеда Салаха открыл счёт в матче. На 29-й минуте новичок Уго Экитике с передачи Гравенберха удвоил преимущество своей команды. На 58-й минуте опорник «Эвертона» Идрисса Гейе отыграл один мяч.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками в пяти матчах. У «Эвертона» осталось семь набранных очков. «Ириски» располагаются на седьмой строчке.