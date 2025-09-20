Гехи может выбрать «Реал» вместо «Ливерпуля» летом 2026 года — Mirror

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи сообщил своим агентам о желании стать футболистом мадридского «Реала» после срыва сделки о переходе в «Ливерпуль» минувшим летом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «сливочные» готовы начать переговоры о подписании 25-летнего игрока. Гехи воодушевлён перспективой играть за границей, в составе испанского гранда. Кроме того, «Реал» может подписать англичанина бесплатно, поскольку его контракт с «орлами» заканчивается летом 2026 года.

Ранее СМИ сообщали о желании действующего защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате также присоединиться к «Королевскому клубу» грядущим летом, когда закончится срок действия его трудового соглашения с мерсисайдцами.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

