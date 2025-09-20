Тарханов: не верю, что Челестини запретил Алвесу играть за сборную

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о том, что ЦСКА запретил полузащитнику Матеусу Алвесу принять участие в молодёжном чемпионате мира в составе сборной Бразилии U20. Турнир пройдёт с 27 сентября по 20 октября в Чили.

«Честно говоря, думаю, что клуб обязан отпускать игроков в сборные. Это чемпионат мира среди юниоров. Может быть, его просто не вызвали. Не верю, что Челестини запретил Алвесу играть за молодёжную сборную.

У меня был случай, когда мы хотели забрать одного бразильца в «Крылья Советов» с Германом Ткаченко. Был уже куплен билет, а игрок должен был ехать играть на чемпионат мира за молодёжную сборную. И тренер сборной сказал: если игрок уедет в «Крылья», то его не вызовут в национальную команду. Нам пришлось пойти на уступки и от него отказаться. Футболист поехал играть за сборную», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Матеус Алвес перебрался в ЦСКА из бразильского «Сан-Паулу» в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 5,1 млн. В восьми матчах Мир Российской Премьер-Лиги на старте сезона 20-летний игрок забил два гола и оформил одну результативную передачу.