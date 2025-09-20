Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Махачкала — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: не верю, что Челестини запретил Алвесу играть за сборную

Тарханов: не верю, что Челестини запретил Алвесу играть за сборную
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о том, что ЦСКА запретил полузащитнику Матеусу Алвесу принять участие в молодёжном чемпионате мира в составе сборной Бразилии U20. Турнир пройдёт с 27 сентября по 20 октября в Чили.

«Честно говоря, думаю, что клуб обязан отпускать игроков в сборные. Это чемпионат мира среди юниоров. Может быть, его просто не вызвали. Не верю, что Челестини запретил Алвесу играть за молодёжную сборную.

У меня был случай, когда мы хотели забрать одного бразильца в «Крылья Советов» с Германом Ткаченко. Был уже куплен билет, а игрок должен был ехать играть на чемпионат мира за молодёжную сборную. И тренер сборной сказал: если игрок уедет в «Крылья», то его не вызовут в национальную команду. Нам пришлось пойти на уступки и от него отказаться. Футболист поехал играть за сборную», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Матеус Алвес перебрался в ЦСКА из бразильского «Сан-Паулу» в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 5,1 млн. В восьми матчах Мир Российской Премьер-Лиги на старте сезона 20-летний игрок забил два гола и оформил одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео
«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android